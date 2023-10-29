На замітку Усику: Ф'юрі пояснив свій несподіваний нокдаун у бою з Нганну – сенсаційне відео

Тайсон Ф'юрі провів виставковий бій проти Френсіса Нганну у саудівському Ер-Ріяді. Чимало зірок приїхали, би наживо переглянути поєдинок, у якому "Циганський король" відверто не здивував.

Поєдинок тривав усі 10 запланованих раундів. Найприголомшливіший епізод у бою відбувся у 3-му раунді, коли Ф'юрі побував у нокдауні. Френсіс потужно пробив у потилицю Тайсона та завалив його на настил рингу, пише 24 Канал.

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Непереконлива перемога "Циганського короля"

"Циганський король" був здивований таким своїм падіння, хоча одразу підійнявся на ноги, не чекавши відрахування часу від судді.

Відео нокдауну Ф'юрі

Після чого боксери провели ще сім раундів, а переможця бою визначили лише суддівські записки. За роздільним рішенням перемогу здобув Ф'юрі – 94:95, 96:93, 95:94. Але це та звитяга, яку він точно не може занести собі в актив та пишатись нею.

Ф'юрі: Він піймав мою потилицю, коли був нокдаун

Після поєдинку "Жадібне пузо" прокоментувало епізод із своїм нокдауном, куди його відправив боєць із чи не найсильнішим ударом у світі. Ф'юрі зізнався, що цього падіння точно не було у сценарії поєдинку, відзначивши Френсіса.

Цього точно не було в сценарії. Френсіс чудовий спортсмен і набагато кращий боксер, ніж ми думали. Він незручний мужик та має хороший удар, дуже поважаю його. Він був дуже незручним, не виходив вперед і чекав, поки я викину удар. Він дав мені один із найважчих боїв за останні десять років. Він піймав мою потилицю, коли був нокдаун. Я встав і повернувся до свого боксу. Не знаю, наскільки це був близький поєдинок. Я здобув перемогу,

– розповів Тайсон.

Відзначимо, що після оголошення результатів на ринг вийшов Олександр Усик, який спостерігав за боєм у рингсайді. Ф'юрі та українець перекинулись декількома словами щодо можливої дати зустрічі та провели дуель поглядів.

Ф'юрі та Усик можуть побитись за абсолют вже 23 грудня 2023 року. Саме цю дату на ринзі обговорювали боксери.