Ф'юрі назвав суму, яка зможе повернути його на ринг

Після переможного поєдинку проти Ділліана Уайта, який відбувся 23 квітня, Тайсон Ф'юрі заявив закінчення кар'єри. Британець вважає, що вважає, що зробив достатньо у боксі.

Ф'юрі: Якщо я вирішу повернутись, це буде сумний день

Раніше у ЗМІ запевняли, що переможець реваншу Усик – Джошуа зможе повернути на ринг Ф'юрі. Проте сам "Циганський король" запевняє, що ані заради українця, ані заради свого земляка переривати свою "пенсію" не збирається.

До речі Два мішки б’ються один з одним, – Ф'юрі заявив, що не планує відвідувати реванш Усик – Джошуа

Тайсон навіть не планує приходити на бій, аби подивитись на боротьбу за три чемпіонські пояси.

Проте Ф'юрі все ж таки може повернутися на ринг. Він розповів, за яких умов це може бути можливим.

Воїн може робити те, що хоче, але ця людина покінчила з боями. Я встановив астрономічні цифри для свого повернення – пів мільярда, 500 мільйонів фунтів. Якщо хтось захоче заплатити – я знаю, що є люди, які мають набагато більше – тоді я повернусь. До того дня – капут, я поза грою. Якщо хтось захоче витратити пів мільярда, я прийму це,

– сказав Тайсон.

Та все ж таки епатажний боксер вважає, що повернення на ринг буде сумним днем для нього.

"Якщо я вирішу повернутись, це буде сумний день... для мене. Це значитиме, що я дав грошам взяти верх над моєю моральністю", – додав Ф'юрі.

Звитяги британця

У професійній кар'єрі Ф'юрі здобув 32 перемоги.

Лише одного разу британець не здобув перемогу – у першому поєдинку трилогії проти Діонтея Уайлдера (бій закінчився нічиєю).