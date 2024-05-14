"Відбив йому голову": Ф'юрі розповів, чим завершився спаринг Кличка та Усика

Чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі свого часу боксував з легендарним Володимиром Кличком. Тож "Циганський король" вирішив порівняти двох українських зірок світового боксу.

Напередодні бою за абсолют Тайсон Ф'юрі несподівано змінив свою риторику стосовно Олександра Усика. Британець припинив хейтити українського чемпіона та розпочав розхвалювати його здібності.

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Ф'юрі на власні очі бачив спаринг Усика та Кличка

У пориві відвертості "Циганський король" навіть розповів про спаринг Усика з Володимиром Кличком. Британець нібито на власні очі бачив цей тренувальний бій та хто з нього вийшов переможцем.

"Усик більш рухливий, ніж Кличко. У нього краща робота ніг, він краще використовує кути. Одного разу я бачив, як вони спарингували, і Усик відбив йому голову.

Це було, коли Володимир збирався провести реванш зі мною, який так і не відбувся. Він спарингував з Усиком і той відбив йому голову", – розповів претендент на абсолютне чемпіонство.

Поєдинок Володимира Кличка з Тайсоном Ф'юрі відбувся у листопаді 2015 року. Українець був фаворитом поєдинку. Однак за підсумком 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу британцю. Кличко втратив титули чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring.

Нагадаємо, що бій за абсолютне чемпіонство в хевівейті між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 18 травня в Саудівській Аравії. У контракті на бій передбачено реванш. Однак свій другий поєдинок боксери проведуть без поясу IBF, який забере асоціація.