З маленькими Кличко та Джошуа: Ф'юрі оригінально привітав фанів з Різдвом – кумедне фото

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі креативно привітав уболівальників боксу із Різдвом. Боксер опублікував смішне фото зі своїми суперниками по рингу.

25 грудня католики та й велика кількість православних святкують Різдво Христове. Відомі спортсмени теж вітають своїх шанувальників із новорічним святом.

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Бешкетник Ф'юрі

Майбутній суперник Олександра Усика Тайсон Ф'юрі підготував оригінальну різдвяну листівку, на якій зібрав своїх колег по надважкому дивізіону.

На фото поруч з ялинкою розташувався Ф'юрі в оточенні "дітей" з обличчями відомих боксерів. На руках "Циганський король" тримає свою недавню "жертву" Ділліана Вайта, а поруч його колишні суперники по рингу – Володимир Кличко, Деонтей Вайлдер, а також його співвітчизники Девід Хей та Ентоні Джошуа.

Ф'юрі залишився задоволений своїм привітанням, залишивши смайлик, який качається від реготу.

Ф'юрі разом з колегами по рингу / instagram.com/tysonfury

На різдвяне фото епатажного боксера чомусь не потрапив Олександр Усик, з яким вони мають провести бій за абсолют. Але можливо "Циганський король" підготував для українського чемпіона особливий подарунок?