Ф'юрі чи Джошуа: Усик заінтригував відповіддю про свій наступний бій
Джерело:Фокус
Чемпіон світу у важкій вазі за декількома версіями Олександр Усик висловився про можливий поєдинок з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі і слабких сторонах британця.
Український боксер зізнався, що поки не вивчав сильних і слабких сторін свого можливого суперника, при цьому віддав належну майстерність британського чемпіона за версією WBC.
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"Коли йшов бій Ф'юрі – Уайлдер, я перебував у Грузії і дивився трансляцію онлайн з телефону, але масштаб все одно відчувався. Це був дуже сильний бій", – почав вын.
Моя зустріч з Ф'юрі та його слабкі сторони? Все може бути. Ми бачилися з Ф'юрі, але жодного разу не спілкувалися з ним тет-а-тет. Якщо чесно, я не шукав слабких місць – це ми визначатимемо разом із тренером. Мій підхід такий, що потрібно думати насамперед про себе та свою підготовку,
– сказав Усик.
Ф'юрі може побитися з Усиком
- Восени 2021 року Ф'юрі у Лас-Вегасі втретє зустрівся з Деонтеєм Уайлдером і нокаутував американця.
- Після цього промоутери та експерти почали говорити про бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
- Усик прокоментував думки експертів та заяивив, що зустріч з Тайсоном Ф'юрі буде грандіозною.
- Проте Усику потрібно дати реванш Джошуа.