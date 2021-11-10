Ф'юрі чи Джошуа: Усик заінтригував відповіддю про свій наступний бій

Чемпіон світу у важкій вазі за декількома версіями Олександр Усик висловився про можливий поєдинок з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі і слабких сторонах британця.

Український боксер зізнався, що поки не вивчав сильних і слабких сторін свого можливого суперника, при цьому віддав належну майстерність британського чемпіона за версією WBC.

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"Коли йшов бій Ф'юрі – Уайлдер, я перебував у Грузії і дивився трансляцію онлайн з телефону, але масштаб все одно відчувався. Це був дуже сильний бій", – почав вын.

Моя зустріч з Ф'юрі та його слабкі сторони? Все може бути. Ми бачилися з Ф'юрі, але жодного разу не спілкувалися з ним тет-а-тет. Якщо чесно, я не шукав слабких місць – це ми визначатимемо разом із тренером. Мій підхід такий, що потрібно думати насамперед про себе та свою підготовку,

– сказав Усик.

Ф'юрі може побитися з Усиком