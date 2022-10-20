Усик та Джошуа зачекають: Ф'юрі офіційно проведе третій бій проти Чісори

Тайсон Ф'юрі визначився із суперником у наступному поєдинку. Між "Циганським королем" та Дереком Чісорою буде трилогія.

Багато розмов було навколо повернення Ф'юрі на ринг. Спершу Тайсон взагалі запевняв, що хоче піти на пенсію, щоб насолоджуватись відпочинком із сім'єю та життям поза рингом.

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Ще один шанс для реваншу

Олександр Усик звернувся до британця після перемоги у реванші над Ентоні Джошуа. Українець закликав "Циганського короля" вийти на ринг та провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Тайсон хотів провести поєдинок проти Усика, але у 2022 році. На що отримав відмову. Олександр повернеться на ринг лише у новому 2023 році.

Тому Ф'юрі шукав нового суперника, серед яких був його земляк Джошуа. Ентоні був готовий вийти на ринг взимку 2022-го. Але і тут все залишалось на рівні чуток та словесних перепалок.

20 жовтня промоутер Ф'юрі та сам боксер оголосив суперника у наступному бою. Ним стане Дерек Чісора. Поєдинок буде вже третім в історії протистоянь між цими боксерами.

Важливо! Третя зустріч Ф'юрі – Чісора відбудеться 3 грудня на стадіоні футбольного клубу Тоттенхема, де свій перший бій проводили Усик та Джошуа.



Офіційний постер бою Ф'юрі – Чісора / Фото з твітеру Тайсона

Як закінчувались попередні бої між Ф'юрі та Чісорою