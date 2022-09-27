Ф'юрі назвав свого майбутнього суперника: "жертва" Кличка прийняв виклик

Британський боксер Тайсон Ф'юрі у своїх соцмережах назвав ім'я свого наступного суперника. Раніше повідомлялося, що "Циганський король" вийде на ринг проти Ентоні Джошуа.

Тайсон: З нетерпінням чекаю бою

Ф'юрі повідомив, що проведе наступний поєдинок колишнім претендентом на пояс Махмудом Чарром.

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З нетерпінням чекаю бою з чоловіком, який справді хоче битись, має вогонь, бажання та бився проти кількох найкращих боксерів. Він знову робить крок нагору. Вийди туди, Чарре,

– написав Ф'юрі.

Чарр не став довго чекати та відповів Ф'юрі у своїх соцмережах.

"Тайсоне, ти зробив хороший вибір і прийняв хороше рішення – битись з найкращими. Брате, ми дамо нашим фанатам найбільше задоволення усіх часів", – зазначив боксер.

Що відомо про майбутнього суперника Ф'юрі

Чарр одного разу бився за повноцінний чемпіонський пояс. Він поступився нокаутом у 4-му раунді Віталію Кличку у 2012 році, українець захищав титул WBC.

З 2019 року Чарр виступає під ім'ям Махмуд, яке йому дали батьки при народженні. Раніше він був відомий як Мануель.

Чому Ф'юрі не зустрінеться з Джошуа

Коли Усик повідомив, що не вийде на ринг у цьому році, то Тайсон почав шукати йому заміну. Він звернувся до Джошуа, той навіть погодився на зустріч.

Ф'юрі не терпиться вийти на ринг, тому він не збирається чекати і на Ентоні.