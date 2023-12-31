Голову Європейської конфедерації волейболу закликали звільнитись через ганебний візит до Москви

Александар Боричич вирішив навідатись до Росії в самий розпал повномасштабної війни в Україні. Це викликало обурену реакцію у Федерації волейболу України.

З початком повномасштабної війни світовий спорт почав масово відмежовуватися від росіян. Команди з країни-терористки не дискваліфікували з міжнародних змагань, а індивідуальних атлетів змушують виступати під нейтральним прапором.

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Крім того, будь-які міжнародні турніри, які мали б проходити в Росії, перенесли в інші країни. На жаль, не всі посадовці дотримуються санцій проти агресорів

28 грудня президент Європейської конфедерації волейболу (ЄКВ) Александар Боричич відвідав Москву, взявши участь у святкуванні 100-річчя російського волейболу. Це викликалу різку реакцію у Федерації волейболу України (ФВУ).

Федерація волейболу України шокована тим, що відбулося, і вважає дії пана Боричича аморальними з усіх точок зору. 2 вересня 2023 року в Брюсселі відбулася щорічна Генеральна асамблея ЄКВ, до роботи в якій без попереднього погодження були допущені представники Росії та Білорусі. На знак протесту представники п’яти країн – Польщі, Латвії, Литви, Естонії та України – відмовилися від участі в Генасамблеї.

А тепер Александар Боричич їде до Москви і бере участь у святкуванні! Після майже двох років повномасштабної загарбницької війни, метою якої є завоювання українських територій та вбивство українців. Жертвами російської агресії вже стали близько 200 тисяч українців, серед яких і майже 500 представників спорту. У числі загиблих є й представники волейболу – Василь Бердичевський, В’ячеслав Шахов, Станіслав Макайда, Олександр Боровський, Юрій Городній, Ігор Тичина. Проте президента ЄКВ не збентежили ні ці факти, ні те, що в урочинах у москві брав участь особисто голова ФСБ Ніколай Патрушев.

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Федерація волейболу України переконана, що відвідинами Росії в час розв’язаної росіянами війни Александар Боричич порушив усі морально-етичні норми, підтримкою агресора принизив Україну, українців і весь вільний світ. Федерація волейболу України закликає Александара Боричича після такого вчинку покинути посаду президента ЄКВ. Закликаємо інші країни-члени Європейської конфедерації волейболу підтримати нас,

– йдеться у заяві ФВУ.

Нагадаємо, що у березні цього року Міжнародний олімпійський комітет закликав федерації повернути росіян до міжнародних турнірів під нейтральним прапором. Це не завадило росіянам відправляти на змагання відвертих прихильників війни в Україні.

Ба більше, нещодавно МОК вирішив так само допустити атлетів з Росії до Олімпіади. Це викликало протест з боку України та чималої кількості європейських країн. При цьому і самі росіяни масово відмовляються їхати на Ігри у нейтральному статусі.