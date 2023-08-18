Новий атракціон в УПЛ: кожен бажаючий може стати гравцем команди за кругленьку суму

Унікальний проєкт вирішив втілити в життя футбольний клуб Верес. Тепер кожен бажаючий може стати гравцем команди УПЛ, але для цього потрібно заплатити певну суму грошей.

Свій інноваційний проєкт у Вересі назвали "Футбольний туризм". Кожен учасник зможе реалізувати свою мрію стати професійним футболістом.

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Перспективний проєкт чи заробляння грошей

Щоб стати гравцем команди потрібна виграти аукціон. Початкова ставка – 500 тисяч гривень. Переможець отримає можливість тренуватися в професійній команді і незабаром дебютувати в УПЛ. Всі кошти підуть на реалізацію інфраструктурних проєктів Вереса.

Президент Вереса Іван Надєїн сподівається на успіх нового починання.

"Відбір ми хочемо провести максимально швидко, упродовж найближчих двох тижнів. Вторговані з аукціону гроші клуб спрямує на дитячу академію та спортивну інфраструктуру. Є космічний туризм, коли за гроші можна злітати у космос. Ми пропонуємо футбольний туризм – стати професіональним футболістом.

Попередньо, умови будуть такі. Стартова ціна аукціону – 500 тисяч гривень. Далі ставка може зростати. Але за цю суму можна принаймні спробувати стати професіональним футболістом. Також буде реєстраційний внесок. На рівні 50 тисяч гривень. Ці гроші підуть до благодійного фонду Veres Future", – заявив Надєїн.

Зазначимо, що в УПЛ дозволять заявити учасника "Футбольного туризму", якщо всі документи відповідатимуть нормам регламенту.

Непрофесійні футболісти в УПЛ