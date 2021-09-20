Футбольний матч збірних України та Італії ледь не зірвали тварини: кумедне відео

У суботу, 18 вересня, футбольна збірна України в рамках кваліфікації на Дефлімпійські ігри-2021 приймала на стадіоні "Ворскла – Зміна" в Нижніх Млинах збірну Італії. Матч закінчився перемогою 3:0 української збірної, але сам матч не обійшовся без курйозів.

Кінь на стадіоні

По ходу зустрічі на поле вибігли дві собаки, яких насилу вдалося прогнати. Це сталося в кінці першого тайму.

До слова Безус не забив пенальті та приніс перемогу супернику у Бельгії

Але на цьому курйози не закінчилися. Тільки почалася друга половина футбольного матчу, як на поле стадіону вибіг ще один гість – кінь. Працівникові стадіону з цим несподіваним гостем було важче впоратися, але після всіх спроб стюарда кінь через центральний вихід покинув межі поля.

Відео курйозу

Незважаючи на всі курйозні події збірна України обіграла Італію з рахунком 3:0.

Літні Дефлімпійські ігри-2021 будуть проходити в Бразилії в період з 1 по 15 травня 2022 року.

– спортивні змагання людей з порушеннями слуху. Перші пройшли в 1924 році в Парижі, і з цього моменту по теперішній час проводяться один раз на чотири роки, за винятком періоду Другої світової війни.