Футбольний матч збірних України та Італії ледь не зірвали тварини: кумедне відео
20 вересня 2021 , 11:22Читать новость на русском
Джерело:інстаграм pvp.poltava
У суботу, 18 вересня, футбольна збірна України в рамках кваліфікації на Дефлімпійські ігри-2021 приймала на стадіоні "Ворскла – Зміна" в Нижніх Млинах збірну Італії. Матч закінчився перемогою 3:0 української збірної, але сам матч не обійшовся без курйозів.
Кінь на стадіоні
По ходу зустрічі на поле вибігли дві собаки, яких насилу вдалося прогнати. Це сталося в кінці першого тайму.
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Але на цьому курйози не закінчилися. Тільки почалася друга половина футбольного матчу, як на поле стадіону вибіг ще один гість – кінь. Працівникові стадіону з цим несподіваним гостем було важче впоратися, але після всіх спроб стюарда кінь через центральний вихід покинув межі поля.
Відео курйозу
- Незважаючи на всі курйозні події збірна України обіграла Італію з рахунком 3:0.
- Літні Дефлімпійські ігри-2021 будуть проходити в Бразилії в період з 1 по 15 травня 2022 року.