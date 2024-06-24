Немає можливості запрошувати гравців: клуб Першої ліги залишить рідне місто через мобілізацію

ФК Хуст вирішив переїхати до Тернополя. Це рішення керівництво клубу ухвалило через посилені мобілізаційні заходи на Закарпатті.

Президент ФК Хуст Михайло Мадярчик розповів, що у новому сезоні його клуб базуватиметься у Тернополі та об’єднається з ФАТ Подоляни в єдиний колектив. Новоутворений клуб називатиметься "Хуст-Подоляни".

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Хуст побоюється мобілізаційних заходів ТЦК

"Клуб не може надати футболістам гарантій безпеки, отримати бронювання від армії. Через це сформувати колектив дуже складно. Не хочуть гравці їхати на Закарпаття, бо регіон у нас такий. Прикордонний. Занадто активний…

Тут працівники ТЦК гребуть всіх підряд. Їм байдуже, хто ти: футболіст чи пересічний громадянин. Перебазовуємось лише на сезон. Можливо на два", – заявив президент Хуста Михайло Мадярчик.

Хуст включений у склад учасників Першої ліги на наступний сезон. Базова дата стартового туру Першої ліги – 25 липня.

Раніше закарпатський клуб програв Звягелю за сумою двох перехідних матчів та вилетів у Другу лігу. Але Дружба, яка отримала право на вихід у Першу лігу, знялася зі змагань.