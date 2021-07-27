Футбольний клуб Баєр був змушений перенести тренування через потужний вибух на хімічному заводі
27 липня 2021 , 15:02Читать новость на русском
Джерело:твіттер Баєра
У німецькому місті Леверкузен 27 липня прогримів потужний вибух. Інцидент трапився на території хімічного підприємства.
Через вибух на хімічному заводі, місцева футбольна команда Баєр була змушена змінити свій тренувальний графік. Замість роботи на свіжому повітрі, команда провела тренування в приміщенні.
Деталі Потужний вибух прогримів у Німеччині на заводі: фото, відео
За повідомленням клубу, у місті "небезпечна якість повітря".
Потужний вибух у Леверкузені: що відомо
- Вибух стався о 9:30 за місцевим часом на території хімічного підприємства Chempark operator Currenta.
- 16 людей поранені, четверо з них мають тяжкі травми. П'ятьох співробітників парку розшукують.
- Густий чорний дим накрив місто. Місцевим мешканцям рекомендували закрити вікна і без зайвої потреби не виходити на вулицю.
- Автостраду А1 у районі Леверкузена закрили в обидві сторони.
- Наразі причина вибуху на хімічному заводі невідома. Оператор Chempark Currenta каже, що вибух трапився на ділянці, де спалюються відходи.