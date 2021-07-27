Футбольний клуб Баєр був змушений перенести тренування через потужний вибух на хімічному заводі

У німецькому місті Леверкузен 27 липня прогримів потужний вибух. Інцидент трапився на території хімічного підприємства.

Через вибух на хімічному заводі, місцева футбольна команда Баєр була змушена змінити свій тренувальний графік. Замість роботи на свіжому повітрі, команда провела тренування в приміщенні.

Деталі Потужний вибух прогримів у Німеччині на заводі: фото, відео

За повідомленням клубу, у місті "небезпечна якість повітря".

Потужний вибух у Леверкузені: що відомо