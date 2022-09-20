Роман Зозуля та гравці збірної України розпочинають збір коштів на "Футбольний Байрактар"

Українські футболісти, які виступають в іноземних чемпіонатах, вирішили розпочати збір коштів на купівлю безпілотника Bayraktar TB2 для української армії.

Ініціатором цього виступив футболіст Роман Зозуля, який заснував благодійний фонд "Народна Армія". Там об'єднані українські спортсмени та представники іспанської діаспори. Хоча сам Зозуля підтримкою української армії займається ще з 2014 року, коли росія вперше вторглася на територію України в Донецькій та Луганській областях, а також захопила Крим.

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"Але нинішня війна набагато страшніша і складніше. Саме тому я звернувся до моїх друзів-футболістів, які проживають в інших країнах. А також до української громади в Іспанії з ініціативою максимально об'єднатися для більш потужної підтримки України", – розповів Роман Зозуля.

До цієї ініціативи вже приєдналися українські футболісти Олександр Зінченко, Василь Кравець, Роман Яремчук, Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка.

"Сьогодні наша дружня співпраця може врятувати тисячі, а то й мільйони невинних людей", – заявив Олександр Зінченко.

"Ми не маємо права спокійно дивитися, як російський окупант цинічно і жорстоко винищує мирне цивільне населення, створюючи справжній геноцид українського народу", – додав Андрій Ярмоленко.

Відтак було прийнято рішення розпочати збір на "Футбольний Байрактар". Сума, яку необхідно зібрати – 5 мільйонів доларів. ЇЇ планують зібрати за один місяць.

"Знаю, що сума велика. Але якщо це змогла зробити Литва, Польща, переконаний, що Іспанія обов'язково впорається", – заявив Зозуля.

Куди можна перекидати гроші на "Футбольний Байрактар

https://www.aucu.es/bayraktar

https://send.monobank.ua/jar/4G2sgCCqtr

Дивіться відео про збір коштів на "Футбольний Байрактар"