Футболістка ірландського клубу кумедно потролила Роналду через Лігу чемпіонів

Кріштіану Роналду хоче покинути Манчестер Юнайтед, який за підсумками минулого сезону не відібрався у Лізі чемпіонів. Зірковий португалець перебуває у пошуках нової команди.

Підколола зіркового португальця

Однак знайти бодай якийсь боєздатний клуб наразі португальцю не вдається. Багато топових клубів із Європи відмовляються від пропозиції підписати норовистого Кріша. Останнім часом Роналду все більше проявляє свій характер. Натомість все менше показує красивий футбол на полі.

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У ЗМІ навіть з'явилась інформація про повернення Кріштіану у португальський Спортинг. 37-річна гравчиня разом із Шелбурном, який представляє Ірландію, вийшла у Лігу чемпіонів. Тому футболістка Хізер О'Рейлі вирішила тонко підколоти зіркового нападника МЮ із відсутністю участі у ЛЧ.

Збираюся зіграти у Лізі чемпіонів у 37 років, а Роналду – ні,

– написала О'Рейлі.

"Червоні дияволи" за підсумками минулого сезону посіли лише 6-те місце у таблиці АПЛ, яке дозволило МЮ зіграти у груповому раунді, але Ліги Європи. Тому такий результат не сподобався Роналду.

Однак з пошуком нового клубу у португальця дуже скрутно.

Негідна поведінка Роналду

В останньому матчі проти Брентфорда Роналду покинув поле та щось емоційно розмахував руками. Він не підійшов до фанатів команди та не потиснув руку головному тренеру МЮ. Кріштіану такою поведінкою псує атмосферу у команді.

Нагадаємо, що поєдинок закінчився розгромною перемогою Брентфорда 4:0. Схоже, що така поразка неабияк розлютила нападника збірної Португалії.