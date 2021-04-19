Футболістка Гента випередила Яремчука у голосуванні за найкращий гол: відео

19 квітня 2021 , 10:27
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Джерело:

твітер Гента

Забивний нападник Гента Роман Яремчук потрапив у голосування за найкращий гол березня у клубі. Результативний удар українця у ворота Остенде не зумів стати найкращим.

За крок до найкращого голу

Нападник до останнього претендував на перемогу. Однак в останній момент його випередила футболістка жіночої команди Джолет Ломмен.

Варто побачити Роман Яремчук оформив дубль за Гент у чемпіонаті Бельгії: відео

Також у рейтинг увійшли Тарік Туссудалі та Йонас Маледе.

  • Гол Яремчука у володіння Остенде був переможним у протистоянні.
  • Забивний гравець збірної України у останньому матчі у Бельгії проти Зюлте-Варегема відзначився дублем та гольовою передачею.
  • У цьому сезоні 25-річний львів'янин зіграв за бельгійців у 37 матчів в усіх турнірах, у який наколотив 20 голів та віддав 7 асистів.

Відео найкращих голів Гента у березні

Автор: Софія Кулай