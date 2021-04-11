Футболістів збірної України можуть вакцинувати перед Євро-2020

Уже влітку відбудеться чемпіонат Європи з футболу. УЄФА планує, щоб усі футболісти, які візьмуть участь у Євро-2020, були вакциновані.
Вакцинація буде обов'язковою
УЄФА через свою медичну комісію працює над підготовкою протоколу з проведення Євро-2020.
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Протокол передбачає обов'язкову вакцинацію футболістів. Згідно з планом УЄФА, вакцинують 600 футболістів – по 25 гравців у заявках 24 команд на Євро.
Також вакцину отримають тренери і технічний персонал.Участь у Євро-2020, яке має відбутися з 11 червня до 11 липня, візьме збірна України. "Синьо-жовті" проведуть мінімум 3 матчі групового етапу проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.
В Україні вакцинують спортсменів
Як повідомляє "Громадське", головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українські олімпійці та паралімпійці зможуть вакцинуватися китайською вакциною CoronaVac вже з 13 квітня.
Окрім Євро-2020, влітку відбудуться літні Олімпійські ігри-2020.
- CoronaVac – вакцина, яку виробляє китайська компанія Sinovac Biotech. У Китаї використання цієї вакцини дозволили ще влітку 2020 роки для людей з груп ризику.
- Бразильські дослідники заявили, що ефективність вакцини Sinovac у запобіганні симптоматичних інфекцій становить всього 50,4%. Втім, за даними Bloomberg, що Sinovac ефективна для запобігання важких випадків.
- Також у Global Times вважають Sinovac непоганим препаратом й прогнозують, що вакцина може знизити потребу хворих у госпіталізації на 78%.
- Водночас Китай визнав низьку ефективність власних COVID-вакцин