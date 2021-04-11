Футболістів збірної України можуть вакцинувати перед Євро-2020

Уже влітку відбудеться чемпіонат Європи з футболу. УЄФА планує, щоб усі футболісти, які візьмуть участь у Євро-2020, були вакциновані.

Вакцинація буде обов'язковою

УЄФА через свою медичну комісію працює над підготовкою протоколу з проведення Євро-2020.

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Протокол передбачає обов'язкову вакцинацію футболістів. Згідно з планом УЄФА, вакцинують 600 футболістів – по 25 гравців у заявках 24 команд на Євро.

Також вакцину отримають тренери і технічний персонал.

В Україні вакцинують спортсменів

Участь у Євро-2020, яке має відбутися з 11 червня до 11 липня, візьме збірна України. "Синьо-жовті" проведуть мінімум 3 матчі групового етапу проти Нідерландів, Північної Македонії та Австрії.

Як повідомляє "Громадське", головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українські олімпійці та паралімпійці зможуть вакцинуватися китайською вакциною CoronaVac вже з 13 квітня.

Окрім Євро-2020, влітку відбудуться літні Олімпійські ігри-2020.