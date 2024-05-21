Відкрили вогонь по автомобілям футболістів: у Франції стався неприємний інцидент

На трьох гравців Марселя здійснили напад. Невідомі намагалися здійснити крадіжку автомобілів футболістів.

У неділю, 19 травня, в межах завершального туру Ліги 1 Гавр приймав вдома Марсель. Гості перемогли з рахунком (1:2).

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На футболістів Марселя напали зі зброєю

Інцидент трапився вночі після повернення з виїзного поєдинку. Жан Онана, Бамо Меїте та Фаріс Мубманья повертались додому на своїх автомобілях, однак по дорозі на них напали озброєні люди. За ними також їхав Бамо Мейт, який став свідком інциденту зі своєї машини.

Футболістам вдалося втекти від нападників, у них було зроблено кілька пострілів. На автомобілях було знайдено по кілька слідів від куль. Постраждалих немає.

Прокуратура Марселя розпочала розслідування, яке доручила спеціалізованому відділу по боротьбі з організованою злочинністю.

Сезон-2023/2024 Ліги 1 Марсель закінчив на 8 позиції. Команді не вистачило 2 очки, щоб поборотись за єврокубки.

Цікаво, що у 2023 році в Марсель перейшов українець Руслан Малиновський, який зараз на правах оренди виступає за Дженоа.