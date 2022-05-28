Футболісти збірної України зустрілись з дітьми-біженцями: фото зі Словенії

Збірна України провела двосторонню гру, після чого на хлопців чекало відновлення та тепла зустріч із фанатами. Близько 150 дітей, які втекли від війни, поспілкувались із кумирами.

Тепла зустріч

Після ранкового відновлювального тренування на збірну чекав приємний сюрприз. У гості до українських футболістів приїхали земляки, які вимушено покинули рідну домівку через російську агресію.

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Близько 150 дітей відвідали тренувальний центр Футбольного союзу Словенії, де від початку травня "синьо-жовті" готуються до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. Така зустріч неабияк розчулила збірників, адже діти прийшли до них не з порожніми руками.



Гості у розташуванні збірної України / Фото УАФ

Юні уболівальники принесли із собою синьо-жовті плакати та малюнки. У відповідь гравці люб'язно поспілкувались із фанатами, робили фото та нікому не відмовляли в автографі.



Діти підтримали збірну України / Фото УАФ



Українські біженці зустрілись із футболістами збірної / Фото УАФ

Головний тренер збірної Олександр Петраков подякував усім словенцям за те, що підставили своє плече у складний момент життя для українського народу. Наставник пообіцяв, що хлопці зроблять усе можливе на футбольному полі, щоб потішили земляків та вийти на Мундіаль.

Ми дуже дякуємо за вашу підтримку, увагу та турботу. Знаємо, що наші земляки дуже хочуть повернутися додому, але в Україні все ще небезпечно, передусім для дітей та жінок. Тож нашим українцям хочу побажати терпіння. Віримо в наші збройні сили, які повернуть мир на нашу землю. Ми ж їдемо грати у Глазго й можу вас запевнити: хлопці зроблять усе, щоби потрапити на Кубок світу,

– сказав Петраков.

Також слово взяв капітан та одним із найдосвідченіших футболістів збірної Андрій Пятов. Голкіпер теж сказав "дякую" усім уболівальникам.

Ми раді подарувати дітям бодай одну усмішку на обличчі й хочемо побажати нам усім мирного неба й лише перемоги. Україна понад усе!,

– додав воротар Шахтаря.

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