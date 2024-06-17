"Одна команда на полі – бо мільйон на фронті": потужна подяка захисникам від збірної
Джерело:"Українська асоціація футболу"
Збірна України з футболу висловила вдячність своїм головним вболівальникам, які нині на фронті. Вся Україна буде вболівати за нашу збірну на Євро тільки завдяки захисникам.
Футболісти збірної України, які нині грають перший матч на Євро-2024, подякували воїнам, що боронять країну на передовій. Вони впевнені, що лише завдяки ним ця гра може відбутися.
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Збірники зазначають, що 1 команда на полі має можливість зіграти лише завдяки 1 мільйону вболівальників на полі бою.
Перед першою грою на Євро ми хочемо подякувати усім нашим вболівальникам, які сьогодні захищають Україну. Ми можемо грати сьогодні завдяки вам! Слава Україні!,
– додали в Українській асоціації футболу.
Наступні матчі групи
17 червня, о 19:00 за Києвом зіграють стартовий матч на Євро-2024 суперники України та Румунії по групі – Бельгія та Словаччина.
Наступний матч Збірна України проведе проти Словаччини 21 червня о 16:00.
Румунія в другому турі зіграє проти Бельгії у суботу, 22 червня о 22:00.