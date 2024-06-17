"Одна команда на полі – бо мільйон на фронті": потужна подяка захисникам від збірної

Збірна України з футболу висловила вдячність своїм головним вболівальникам, які нині на фронті. Вся Україна буде вболівати за нашу збірну на Євро тільки завдяки захисникам.

Футболісти збірної України, які нині грають перший матч на Євро-2024, подякували воїнам, що боронять країну на передовій. Вони впевнені, що лише завдяки ним ця гра може відбутися.

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Збірники зазначають, що 1 команда на полі має можливість зіграти лише завдяки 1 мільйону вболівальників на полі бою.

Перед першою грою на Євро ми хочемо подякувати усім нашим вболівальникам, які сьогодні захищають Україну. Ми можемо грати сьогодні завдяки вам! Слава Україні!,

– додали в Українській асоціації футболу.

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