Футболісти Ювентуса збунтувалися проти Роналду: назріває конфлікт

Більшість футболістів Ювентуса незадоволені становищем в команді капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Більшість гравців Ювентуса висловили невдоволення, що португальцю надається занадто багато свободи.

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На наступний день після поразки від Мілана (0:3) Роналду пропустив тренування "старої синьйори". Він відвідав завод Ferrari в компанії президента Ювентуса Андреа Аньєллі і голови ради директорів клубу Джона Елканна.

До цього Роналду також пропускав тренування, беручи участь в рекламних кампаніях. Гравці "старої синьйори" вважають, що керівництво клубу занадто багато дозволяє 36-річному форварду.

Роналду може покинути Ювентус