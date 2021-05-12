Футболісти Ювентуса збунтувалися проти Роналду: назріває конфлікт

12 травня 2021 , 18:12
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Джерело:

La Gazzetta dello Sport

Більшість футболістів Ювентуса незадоволені становищем в команді капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду.

Більшість гравців Ювентуса висловили невдоволення, що португальцю надається занадто багато свободи.

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На наступний день після поразки від Мілана (0:3) Роналду пропустив тренування "старої синьйори". Він відвідав завод Ferrari в компанії президента Ювентуса Андреа Аньєллі і голови ради директорів клубу Джона Елканна.

До цього Роналду також пропускав тренування, беручи участь в рекламних кампаніях. Гравці "старої синьйори" вважають, що керівництво клубу занадто багато дозволяє 36-річному форварду.

Роналду може покинути Ювентус

  • Італійські ЗМІ стверджують, що наступні три гри можуть стати останніми для Роналду в Турині, оскільки він попросить залишити клуб, якщо "стара синьйора" не зможе пройти кваліфікацію до Ліги чемпіонів.
  • "Стара синьйора" також згодна розлучитися з 36-річним футболістом через важке фінансове становище. Клубу потрібно виручити мінімум 29 мільйонів євро з продажу гравця, і туринці планують обміняти його на півзахисника Поля Погбу. "Червоні дияволи" не зацікавлені в такій угоді.
Автор: Юрій Семенюк