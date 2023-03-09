Літо – найкращий варіант: футболісти виступили проти проведення чемпіонатів світу взимку

Профспілка футболістів стверджує, що спортсменам не імпонує варіант з проведенням Мундіалів взимку. Футболістам банально не вистачає ні на що часу.

Більшість гравців не підтримують ідею з перенесенням чемпіонатів світу з літньої пори року на зимову. Футболісти не задоволені браком часу на підготовку та відновлення.

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Приносить дискомфорт

Скаргу опублікували у звіті про вплив чемпіонату світу-2022, який відбувся у Катарі, на навантаження футболістів. Гравці та й тренери мали обмаль часу, аби підготуватися до масштабних змагань. До того після завершення турніру в спортсменів та наставників також не було змоги належним чином реабілітуватися та відновитися. Час відновлення було зменшено з 37-и днів до 8-и, щоб мінімізувати збої в європейському ігровому календарі. Час підготовки до Мундіалю також скоротився з 31-о дня до 7-и.

Якщо ви хочете ще раз провести чемпіонат світу взимку, потрібно почати переговори з лігами, щоб вони повністю змінили календар для забезпечення необхідного часу, який потрібен для підготовки і відновлення. Це передбачає паузу на два або два з половиною місяці,

– зазначив генеральний секретар профспілки Йонас Бер-Хоффманн.

Чемпіонат світу-2022 став першим у своєму роді. Усі попередні Мундіалі проводилися на початку, або ж в середині літа, от ЧС в Катарі відбувся взимку. Нагадаємо, що наступний Мундіаль-2026 пройде відразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиц) та за новим форматом.