Футболісти Манчестер Юнайтед різко звинуватили Сульшера у невдалих результатах

Манчестер Юнайтед здобув тільки одну перемогу в попередніх п'яти матчах англійської Прем'єр-ліги. Після матчу з Лестером, який відбувся 16 жовтня, між футболістами та тренером Уле Гуннаром Сульшером відбулася розмова.

Сульшер дізнався думку футболістів МЮ

Розмова тренерського штабу та гравців МЮ відбулася через два дні після поразки Лестеру (2:4) у матчі АПЛ.

До теми Екстренер Ліверпуля, Зідан чи Сульшер: хто тренуватиме Манчестер Юнайтед

Повідомляється, що Сульшер запитав у футболістів, як можна покращити ситуацію. Неназвані гравці Манчестер Юнайтед несподівано дали собі волю.

Під час розмови один з футболістів поставив під питання те, що Сульшер призначив Гаррі Магвайра капітаном команди. Захисник отримав цей статус вже на 6-й місяць перебування у МЮ.

Інший футболіст поцікавився, чому Сульшер не дає шанс гравцям, які мало грають, проте добре тренуються. Цей футболіст заявив, що Сульшер не "прибирає" зі складу гравців, які демонструються слабкий футбол.

Разом з тим, дісталося не тільки Сульшеру. Один футболіст МЮ розкритикував партнерів за низький рівень самовіддачі на тренуваннях.

Схоже, відверта розмова подіяла тільки на один матч. Манчестер Юнайтед 20-го жовтня вистраждав перемогу над Аталантою у Лізі чемпіонів. Після цього була горезвісна розгромна поразка Ліверпулю (5:0).

Наступні матчі Манчестер Юнайтед