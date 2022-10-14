"Супергерої нашого часу": Динамо привітало з Днем захисників та захисниць України – відео
Джерело:ютуб-канал Динамо
У церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначають в Україні 14 жовтня, припало ще одне – День захисників та захисниць країни. Спортсмени долучились до привітань.
Футболісти київського Динамо записали відеозвернення для наших мужніх захисників та захисниць. З перших секунд відео можна побачити завдяки кому ми можемо спостерігати за футбольними поєдинками УПЛ. Завдяки кому гравці можуть продовжувати робити свою улюблену роботу та справу у житті.
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Караваєв: Динамівці беруть із вас приклад
У ролику до військових звернулись лідери київського клубу – капітан команди Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та Георгій Бущан.
Динамівці звернулись до усіх, хто боронить нашу країну не лише на суші чи у воді, а й у повітрі. За словами Караваєва, для усіх футболістів Динамо та їх дітей захисник України – це супергерой нашого часу.
Циганков запевнив, що українські військові не дозволять ворогу забрати українські землі та повернуть тимчасово окуповані Росією території.
Футболісти Динамо привітали з Днем захисників та захисниць: відеозвернення
- Нагадаємо, що 13 жовтня Динамо зазнало "домашньої" поразки від французького Ренна (0:1) у 4-му турі групового раунду Ліги Європи. Це фіаско фактично забрало у киян усі шанси вийти у плей-офф єврокубкового турніру. Команда Мірчі Луческу має шанс зайняти третє місце та пробитись у плей-офф Ліги конференцій.
- Адже "біло-сині" за чотири тури не набрали жодного балу у груповому розіграші Ліги Європи.