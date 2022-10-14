"Супергерої нашого часу": Динамо привітало з Днем захисників та захисниць України – відео

У церковне свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначають в Україні 14 жовтня, припало ще одне – День захисників та захисниць країни. Спортсмени долучились до привітань.

Футболісти київського Динамо записали відеозвернення для наших мужніх захисників та захисниць. З перших секунд відео можна побачити завдяки кому ми можемо спостерігати за футбольними поєдинками УПЛ. Завдяки кому гравці можуть продовжувати робити свою улюблену роботу та справу у житті.

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Караваєв: Динамівці беруть із вас приклад

У ролику до військових звернулись лідери київського клубу – капітан команди Сергій Сидорчук, Олександр Караваєв, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та Георгій Бущан.

Динамівці звернулись до усіх, хто боронить нашу країну не лише на суші чи у воді, а й у повітрі. За словами Караваєва, для усіх футболістів Динамо та їх дітей захисник України – це супергерой нашого часу.

Циганков запевнив, що українські військові не дозволять ворогу забрати українські землі та повернуть тимчасово окуповані Росією території.

Футболісти Динамо привітали з Днем захисників та захисниць: відеозвернення