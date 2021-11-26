Футболісти Динамо не відповідають рівню команди, в якій я грав, – Ващук
Джерело:Sport.ua
Колишній футболіст збірної України Владислав Ващук розкритикував теперішніх футболістів Динамо. Ващук переконаний, що чинні гравці Динамо не відповідають рівню команди, в якій він грав.
Ващук: Вони грають на своєму рівні, на якому можуть
Ващук, який перебував у Динамо з 1992 до 2003 року й потім скандально перейшов у Спартак, вважає, що теперішні "динамівці" слабкі не тільки психологічно, але й фізично.
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Потрібно зрозуміти, який рівень Динамо. Для нинішнього головного тренера головне, щоби команда зараз вигравала. Але зараз футболісти слабкі навіть не характером, а фізично. Якщо їм дати трохи більше навантаження – невідомо, чи вони витримають. Вони вже звикли до того навантаження, яке їм дають сьогодні,
– заявив Ващук.
Колишній захисник назвав аспекти, які йому не подобаються у теперішніх футболістах Динамо.
"Вони грають на своєму рівні, на якому можуть. Так, мені багато чого не подобається – їхня технічна оснащеність, простота дій, швидкість прийняття рішень. Але це їхня підготовка", – зазначив ексфутболіст.
Ващук вважає нинішнє Динамо слабшим за те, в якому грав він.
Наразі вони не відповідають рівню того Динамо, в якому я грав,
– резюмував Ващук.