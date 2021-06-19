У футболіста збірної Угорщини стався тепловий удар під час матчу з Францією

Капітан збірної Угорщини Адам Салай не зміг продовжити поєдинок на Євро-2020 проти команди Франції. У футболіста, ймовірно, стався тепловий удар.
Капітан угорців не зміг продовжити матч
Угорщина та Франція зустрілися у Будапешті за 30-градусної спеки. Адам Салай пішов з поля на 26 хвилині гри, коли рефері оголосив невелику перерву, щоб попити води.
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У середині першого тайму 33-річний форвард Майнца поступився місцем на полі Неманьї Ніколичу.
Адам Салай / Скриншот
Адам Салаї отримав удар по голові, від якого у нього запаморочилося, тому Марко Россі був змушений замінити його. Подальші подробиці очікуються після проведення звичайних медичних оглядів,
– йдеться у заяві Угорської футбольної федерації.
Угорщина сенсаційно зупинила Францію
- Поєдинок другого туру групи F між Угорщиною та Францією завершився сенсаційною нічиєю 1:1.
- Угорці відкрили рахунок у грі завдяки голу Аттіли Фіоли. Франція зрівняла рахунок у другому таймі після голу Антуана Грізманна.
- Збірна Угорщина наступний матч на Євро-2020 зіграє 23 червня проти Німеччини. Натомість Франція зустрінеться з Португалією.