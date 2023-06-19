Сховався в Росії від правосуддя: футболіст Спартака отримав 1,5 роки тюрми за напад на брата

Нідерландський легіонер московського Спартака Квінсі Промес тепер надовго засяде в болотах. Скандального футболіста заочно засудили через кримінальні дії.

Півзахисник Спартака Квінсі Промес, який раніше грав за збірну Нідерландів, звинувачується в тому, що пірнув ножем свого двоюрідного брата. Тепер футболіст отримав вирок суду за інцидент, який трапився у 2020 році, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росія прихистила кримінального злочинця

Найкращого футболіста московського Спартака засудили до 18 місяців в'язниці. Крім того, Промес повинен буде сплати грошову компенсацію потерпілому в розмірі 7000 євро.

На засіданні суду футболіст-розбишака не був присутнім. Щоб уникнути ув'язнення він постійно перебуває в Росії. Пресслужба московського клубу повідомила, що Квінсі оскаржить вирок суду.

Зазначимо, що Промеса засудили за бійку, яка трапилася в липні 2020 року в голландському місті Абкауді. Квінсі вдарив свого двоюрідного брата ножем у ногу під час сімейної вечірки. Причиною став давній конфлікт через вкрадене намисто. У грудні того ж року футболіста арештували. Проте незабаром його випустили і він втік до Росії.

Це не перший випадок, в якому Квінсі проходить фігурантом кримінальної справи. У 2018 році він був арештований за побиття дружини. У березні 2022 року стало відомо про підозру футболіста в незаконному обігу наркотиків, відмиванні грошей та участі у злочинній організації. Прокуратура підозрює гравця у причетності до організації перевезення двох партій наркотиків вагою 650 та 720 кг, які були перехоплені правоохоронцями в Антверпені у 2020 році.

. Нідерландець Квінсі Промес є доволі успішним футболістом. Він грав у складі Аяксу, Севільї, Твенте. У складі збірної Нідерландів зіграв 50 матчів, у яких забив 7 голів. У Спартаку Промес грав у 2014 – 2018 роках та з 2021 року.