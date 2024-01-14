Під дулом пістолета: чемпіона світу з футболу пограбували у власному будинку

Пограбування помешкань відомих спортсменів є давньою проблемою, яку правоохоронні органи багатьох країн ніяк не можуть подолати. Черговою жертвою такого злочину став футболіст Атлетіко та збірної Аргентини Анхель Корреа.

Подія сталася ввечері 13 січня. Четверо злочинців увірвалися в будинок зіркового гравця, коли він та його родина перебували вдома.

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Подробиці злочину

Грабіжники погрожували зброєю всім присутнім та наводили на них дуло пістолета. Вони вимагали в Корреа всі наявні коштовності та готівку, після чого втекли з місця злочину.

Незабаром поліція з'явилася вдома у гравця, щоб зібрати всі можливі докази та допомогти родині Анхеля Корреа. Наразі триває розслідування та пошук грабіжників.

Повідомляється, що, на щастя, окрім великого стресу, жодних тілесних ушкоджень постраждалі не отримали.

Хто такий Анхель Корреа

Вихованець аргентинського Сан-Лоренсо, за першу команду якого провів перші 2 сезони у своїй кар'єрі

Чемпіон Аргентини та володар Кубка Лібертадорес

1 січня 2015 року приєднався до мадридського Атлетіко, за який вже зіграв 397 матчів, забив 74 голи та віддав 58 асистів

У складі "матрацників" здобув 3 трофеї: Ліга Європи, Суперкубок УЄФА та чемпіон Іспанії

Разом зі збірною Аргентини здобув титул чемпіона світу-2022 та Кубок Америки-2021.

. Анхель Корреа не перший футболіст Атлетіко Мадрид, який зазнавав нападу у власному будинку. Раніше це траплялося з Альваро Моратою, Габі та Томасом Партеєм, коли той ще грав за "матрацників".