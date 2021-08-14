Футболіст збірної України Коваленко переможно дебютував за Спецію у Кубку Італії: відео
14 серпня 2021 , 10:33Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Футболіст збірної України Віктор Коваленко дебютував за Спецію у Кубку Італії. Українець став гравцем Спеції, перейшовши з Аталанти.
Дебютний матч Коваленка
Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі своєї команди. Віктор провів на полі 86 хвилин.
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Цей матч став дебютним для 25-річного українця в новому клубі після переходу з Аталанти.
Спеція перемогла Порденоне в 1/32 Кубка Італії з рахунком 3:1. Коваленко не відзначився результативними діями.
Спеція – Порденоне відеоогляд
- Коваленко взимку 2021 року перебрався з Шахтаря до Аталанти, але закріпитися у новому клубі Віктор не зумів. Українець зіграв лише один офіційний матч за клуб з міста Бергамо.
- Спеція в минулому сезоні посіла 15 місце в чемпіонаті Італії. Віктор поповнив лави нової команди влітку на правах оренди.