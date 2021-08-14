Футболіст збірної України Коваленко переможно дебютував за Спецію у Кубку Італії: відео

Футболіст збірної України Віктор Коваленко дебютував за Спецію у Кубку Італії. Українець став гравцем Спеції, перейшовши з Аталанти.

Дебютний матч Коваленка

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко вийшов у стартовому складі своєї команди. Віктор провів на полі 86 хвилин.

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Цей матч став дебютним для 25-річного українця в новому клубі після переходу з Аталанти.

Спеція перемогла Порденоне в 1/32 Кубка Італії з рахунком 3:1. Коваленко не відзначився результативними діями.

Спеція – Порденоне відеоогляд