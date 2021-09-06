Футболісти збірної України отримають щедрі преміальні за нічию з Францією

Збірна України вдруге у відборі на чемпіонат світу 2022 року в Катарі відібрала очки у команди Франції. Цього разу "синьо-жовті" зупинили чинних чемпіонів світу у Києві.

Павелко: Футболісти не грали за гроші

Глава Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що команда отримає преміальні за нічию з французами.

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Я їм пообіцяв премію за те, що вони дали гру переможну, дали гру для глядачів, дали гру, виклалися після Казахстану. Я пообіцяв, що вони за цю гру отримають премію,

– сказав Павелко.

Президент УАФ додав, що премія для футболістів збірної України цілком солідна.

"Я впевнений, що дуже солідна. Гравці аплодували і подякували. Упевнений, що вони цього не просили, не чекали. Вони не грали за гроші, за премію. Вони віддавалися уболівальникам, команді, збірній. Звичайно, після такого приємно їх здивувати, зробити такий приємний сюрприз", – зазначив Павелко.

На запитання, чи в премії багато нулів, Павелко відповів, що "дуже".