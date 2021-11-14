Футболіст збірної України може перебратися до Москви і взяти російське громадянство

Захисник молодіжної збірної України та донецького Шахтаря Марк Мампассі може отримати російське громадянство. Футболістом цікавляться одразу три клуби з Росії.

За інформацією джерела, у послугах 18-річного українця зацікавлений московський Локомотив. "Залізничники" можуть запропонувати за гравця до чотирьох мільйонів євро за ринкової вартості 200 тисяч. При цьому клуб хоче, щоб гравець узяв російське громадянство із можливістю виступів за збірну Росії.

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Пізніше портал Sport24.ru додав, що Мампассі також входить до кола інтересів московського Динамо та Зеніту, проте підтвердження цієї інформації від донецького клубу немає.

Матір Марка Маспассі Владлена прокоментувала можливість переходу сина в російський клуб, а також його можливу зміну громадянства:

Ще офіційно нічого не оголошено. Я не маю права говорити поки що. Але можливість переходу є. Сподіваюся, що все вийде. Чи це буде Локомотив? Так. Російське громадянство для Мампассі? Ми про це поки що не говоримо. Розмова йде лише про можливий трансфер, про зміну громадянства мови поки що немає.

"Дорогу до збірної України буде закрито після переходу до Росії? Ну, життя змінюється. Може, сьогодні закрито, а завтра буде відкрито. Все може бути. Якщо зараз Мампассі гратиме у Маріуполі, збірна для нього теж буде закрита. Бо до збірної України із Маріуполя не беруть. Грати за збірну Росії? Як можна говорити, що буде завтра, якщо ми ще навіть не перейшли. Але, загалом, все можливо", – сказала Владлена.

Що відомо про Марка Маспассі