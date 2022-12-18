На чемпіонаті світу 2022 в Катарі відбувся передостанній поєдинок – у матчі за бронзу Хорватія перемогла Марокко (2:1). Результат зустрічі аж ніяк не задовольнив футболістів африканської команди.

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Що викликало гнів Хакімі

Після "бронзового" матчу не стримав емоцій захисник марокканців Ашраф Хакімі, який різко висловився на адресу президента ФІФА Джанні Інфантіно. Інцидент відбувся у підтрибунному приміщенні стадіону.

На думку футболіста, суддя матчу повинен був призначати пенальті під час гри проти хорватів. Тоді партнери по команді ледь відтягли розлюченого захисника ПСЖ від катарського арбітра Абдулрахмана Аль-Джассіма.

Але на цьому його емоції не вщухли. Вже після завершення поєдинку Хакімі насварив Інфантіно за упереджене суддівство.

Ви не хочете бачити Марокко призером чемпіонату світу,

– не стримував гніву Хакімі.

За словами свідків, футболіста і президента ФІФА відділяли лише кілька сантиметрів.

Зазначимо, що вчинками Інфантіно незадоволений нелише Хакімі. Претензії на адресу чиновника висловлював екснападник збірної України Роман Зозуля. Невдоволення форварда викликала заборона ФІФА на виступ Володимира Зеленського перед фіналом ЧС-2022.