Футболіст збірної Франції Грізманн підтримав 15-річного українця, якого жорстоко побили у Парижі

У Парижі жорстоко побили 15-літнього українця. Хлопець перебуває у важкому стані після нападу. Не зміг залишитися повз такої жорстокості нападник збірної Франції та іспанської Барселони Антуан Грізманн.
Побитим виявився 15-літній українець Юрій.
Як це було Десятеро з битами проти одного: відео жорстокого побиття 15-річного українця в Парижі 18+
Цей напад викликав значне обурення. Українські дипломати звернулися до французьких правоохоронців знайти та покарати винних. До обговорення щодо цього нападу долучилося чимало політиків.
Слова підтримки висловив і футболіст Антуан Грізманн.
"Нестерпна подія. Сили тобі, Юрію, та швидшого одужання", – опублікував Грізманн побажання українцю у твіттері