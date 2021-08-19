Футболіст збірної Афганістану загинув при спробі втечі з країни на шасі літаку: відео

19 серпня 2021 , 10:23
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Джерело:

твітер Бабака Тагваеє

Футболіст молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі забрався у відсік шасі транспортного літака C-17A ВВС США. Спортсмен загинув при спробі покинути країну.

Однак спроба вийшла невдалою: частини його тіла пізніше були знайдені в відсіку.

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Хто такий Закі Анварі?

Закі Анварі грав в місцевому футболі, а також мав досвід виступів за національну молодіжну команду країни. Афганському футболістові було 17 років.

Останні новини з Афганістану

  • 15 серпня "Талібан" захопив Кабул. Люди в країні були перелякані, адже бойовики відомі особливо жорстокими покараннями.
  • Таліби запевняли, що не збираються вчиняти самосуд над афганцями. Терористи оголосили загальну амністію для всіх урядовців.
  • Бойовики 18 серпня відкрили вогонь по мітингувальниках, які вийшли на акцію підтримки національного прапора в афганській провінції Нангархар. Загинули щонайменше 2 осіб.
  • У МЗС ОАЕ заявили, що президент Ашраф Гані перебуває у них. У міністерстві оборони Афганістану заявили, що вимагатимуть арешту екслідера за втечу.

Що відбувалось в аеропорту Кабула раніше

Бойовики "Талібану" наказали іноземцям покинути країну, тому триває евакуація. Оскільки регулярні авіарейси скасували, місцеві відчайдушно намагались втиснутись у літаки. Люди ризикували життям, чіпляючись за шасі літака.

В аеропорту Кабула утворився хаос. У результаті 40 людей загинули.

Відео втечі

 

Автор: Юрій Семенюк