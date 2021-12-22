Футболіст забив гол через усе поле, коментатор ледь не зірвав голос: шалене відео

Матч турецького чемпіонату Ванспор – Інегольспор запам'ятався неймовірної краси голом. Футболіст господарів забив з власної частини поля.

Неймовірна гармата

Розкішний гол та водночас дещо курйозний був забитий у другій за силою лізі Туреччини. Нападник господарів Хамза Кючюккейлю подвоїв перевагу команди на 58-й хвилині зустрічі.

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Футболіст оформив дубль та ще й який. Другий гол гравця атаки заслуговує окремої уваги. Гості заробили право на кутовий. Господарі відбились, м'яч підхопив Хамза, зробив два кроки та наважився на удар з меж свого ж штрафного майданчика.

М'яч полетів через усе поле прямо у ворота суперника. Голкіпер Інегольспору вийшов з лінії воріт. Тому м'яч залетів за комірець воротарю. Таке рішення автора голу здивувало не лише голкіпера гостей, а й оператора, який не встиг зреагувати на політ м'яча.

Коментатор матчу теж не підкачав. Він довго та дуже голосно кричав у трансляції. Журналіст ледь не зірвав голос.

Відео феноменального голу

На 65-й хвилині гостям вдалось відквитати один гол та здобути надію бодай на нічию, але інакше гадали гравці Ванспора, які на 75-й хвилині знову довели свою перевагу у рахунку до двох м'ячів. Поєдинок завершився переконливою перемогою Ванспора з рахунком 3:1.