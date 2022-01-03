Футболіст Тоттенхема ощасливив маленьку вболівальницю простим жестом: миле відео
3 січня 2022 , 16:01Читать новость на русском
Джерело:твітер LIGI Football
Лідер Тоттенхема Сон Хин Мін подарував неймовірну радість маленькій шанувальниці. Певно, що заряд позитиву допоміг футболістові у матчі проти Вотфорда.
Обличчя світилося від щастя
Корейський футболіст Сон Хин Мін розминався на футбольному полі перед матчем 21 туру з Вотфордом.
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Шанувальниця "шпор" привітала гравців, помахавши їм рукою. Вінгер Тоттенхема також привітався з дівчинкою та помахав їй у відповідь.
Жест футболіста ощасливив маленьку шанувальницю.
Відео моменту
До слова. Тоттенгем переміг Вотфорд з рахунком 1:0. Нападник "шпор" Сон Хин Мін відіграв весь матч та відзначився гольовим асистом.