Футболіст Тоттенхема ощасливив маленьку вболівальницю простим жестом: миле відео

Лідер Тоттенхема Сон Хин Мін подарував неймовірну радість маленькій шанувальниці. Певно, що заряд позитиву допоміг футболістові у матчі проти Вотфорда.

Обличчя світилося від щастя

Корейський футболіст Сон Хин Мін розминався на футбольному полі перед матчем 21 туру з Вотфордом.

Цікаво Поліція організувала зустріч юному вболівальнику з Циганковим: його тато загиблий правоохоронець

Шанувальниця "шпор" привітала гравців, помахавши їм рукою. Вінгер Тоттенхема також привітався з дівчинкою та помахав їй у відповідь.

Жест футболіста ощасливив маленьку шанувальницю.

Відео моменту

Тоттенгем переміг Вотфорд з рахунком 1:0. Нападник "шпор" Сон Хин Мін відіграв весь матч та відзначився гольовим асистом.