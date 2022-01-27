Футболіст Тоттенхема може перейти у Ворсклу: він вже на перегляді
27 січня 2022 , 08:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Бий біжи"
Ворскла найближчим часом може здійснити потужний трансфер. На перегляді у полтавчан перебуває форвард Родель Річардс з Англії.
Англієць виступав за молодіжний склад Тоттенхема на позиції центрального нападника.
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Наразі 21-річний Родель Річардс перебуває у статусі вільного агента.
Збори Ворскли: що відомо
- 24 січня делегація Ворскли у складі 25 футболістів прибула до Анталії, де проведе місячний збір перед поновленням сезону в УПЛ.
- В Анталії зелено-білі зіграють 9 лютого з польським ЛКС, 12 лютого – з казахстанським Атирау та 18 числа – з Каспієм, який також представляє Казахстан. Із ще одним потенційним суперником ведуться переговори.
- На зимову паузу Ворскла пішла на п’ятому місці у Прем’єр-лізі. Команда Максимова також вийшла до чвертьфіналу Кубка України, де зіграє з Дніпром-1.