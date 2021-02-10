Лідер Шахтаря заявив про переговори з англійським клубом

Один з лідерів Шахтаря Манор Соломон невдовзі може покинути донецький клуб. Футболіст збірної Ізраїлю близький, щоб продовжити кар'єру в Англії.

21-річний Манор Соломон розповів, що може продовжити кар'єру в Англії.

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Ведуться переговори з командами з Англії. Влітку щось може статися. Я мрію грати в Англії. Мені здається, що для мене це найреальніший варіант. Крім того, команди з Англії платоспроможні,

– сказав Соломон.

Який клуб претендує на Соломона?

Британські ЗМІ повідомляли, що у послугах Соломона зацікавлений лондонський Арсенал. Представники "канонірів" буцімто провели переговори з оточенням футболіста.

Про інтерес Арсеналу до Соломона повідомлялося ще влітку 2020 року.