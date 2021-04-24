Футболіст ПСЖ забив фантастичний гол рабоною, який шокував Мбаппе та Неймара: відео

Французьке ПСЖ готується до наступних поєдинків. Леандро Паредес відзначився красивим голом на тренуванні, який змусив аплодувати зірок команди.

Красень-гол на тренуванні

Півзахисник парижан виділився серед інших на тренуванні. Леандро Паредес показав, що не лише Кіліан Мбаппе чи Неймар можуть забивати такі голи у футболці ПСЖ.

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Паредес легко виконав удар рабоною з нульового кута, який склав понад 10 метрів за лінією воріт. М'яч полетів прямо у сітку воріт. Такий гол приємно здивував його одноклубників.

До такої снайперської влучності не був готовий навіть клубний оператор, який знімає тренування французького клубу. Йому не вдалось відзняти усю неймовірну траєкторію польоту м'яча.

У цьому сезоні Паредес провів у футболці парижан 30 поєдинків, у яких відзначився одним голом та віддав 4 асисти.

ПСЖ вже 24 квітня зіграє на виїзді проти Мец. Клуб Маурісіо Почеттіно з 69 очками йде на 2-му місці.

Відео голу Паредеса