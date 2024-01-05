"Не йдеться про мир": відомий футболіст отримав вирок за розпалювання національної ворожнечі

У жовтні 2023 року бойовики з угрупування ХАМАС атакували Ізраїль, після чого розпочалася війна на Близькому Сході. У перші дні збройного конфлікту відомі люди виступили з публічними заявами, де озвучували свою позицію щодо трагічних подій, виключенням не стали й спортсмени.

Одним із тих, хто зайняв дуже радикальну позицію став захисник французької Ніцци Юсеф Аталь. Він поширив відео, у якому містився заклик влаштувати "чорний день для євреїв".

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Рішення суду за антисемітські заклики

Через суспільний розголос та позицію клубу футболіст видалив пост, але Ніцца все одно безстроково усунула алжирця від роботи з командою. За 3 місяці Аталь так і не зіграв жодного матчу.

Тоді ж футболіста заарештували у Франції за звинувачення у "розпалюванні расової ненависті на ґрунті релігії". Згодом його випустили під заставу у 80 тисяч євро та призначили слухання по справі на грудень. Сам Аталь заперечував усі звинувачення та запевняв суддю в тому, що він не подивився повністю поширене відео та просто хотів зробити послання миру.

На початку 2024 року суд виніс остаточне рішення – 8 місяців позбавлення волі умовно для футболіста та штраф у розмірі 45 тисяч євро. Також алжирець має сплатити публікацію деталей винесеного вироку у двох газетах – регіональній Nice-Matin і загальнонаціональній Le Monde.

Поширення відео означає розділяти його вміст і надавати йому популярності. У цих 35 секундах не йдеться про мир у жодному випадку,

– заявила прокурор в залі суду.

Зазначимо, що попри відсторонення від матчів за клуб, Юсеф Аталь продовжує грати за збірну Алжиру. Після резонансного інциденту він провів 2 матчі у кваліфікації до чемпіонату світу, а також потрапив до заявки команди на Кубок африканських націй.

. КАН відбуватиметься у Кот-д'Івуарі. Він розпочнеться 13 січня та триватиме до 11 лютого. У групі Алжир зустрічатиметься з Мавританією, Буркіна-Фасо та Анголою.