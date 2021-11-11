Футболіст Маріуполя отримав дивну жовту картку за оригінальне святкування голу: відео

Олексій Кащук став справжнім героєм команди з Маріуполя. Футболіст оформив дубль у ворота Минаю та ефектно відсвяткував голи, але був за це покараний.

У стилі Гая Фокса

21-річний вінгер Маріуполя забивав по одному голу у двох таймах. Дубль Олексія Кащука приніс гостям перемогу у грі з Минаєм з рахунком 0:2. Однак запам'ятався футболіст не лише своїми м'ячами.

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Кащук не став банально святкувати свій перший гол у зустрічі. Вінгер підбіг до трибун та приклад до обличчя маску Гая Фокса. Такі дії не сподобались головній арбітрині матчу Анастасії Романюк. Автор голу побачив перед собою жовту картку. Олексій не розумів, чому Романюк показала за таке святкування "жовте світло".

Гравець "азовців" не мав на думці робити якусь провокацію у сторону суперника. Таке святкування він придумав напередодні поєдинку.

Відзначимо, що матч міг бути зірваний через поведінку фанатів господарів. Ультрас Минаю з фаєрами вибіг на поле, щоб висловити свої претензії футболістам своєї команди. Лише правоохоронні органи не дозволили цьому інциденту перерости у масштабну бійку.

Кащук грає за Маріуполь на правах оренди. Контракт футболіста належить Шахтарю.

Маска Гая Фокса стала ключовим символом протесту та боротьби проти корупції, ладу та реформ влади на Заході, негативних для протестувальників, а також одним із найпопулярніших мемів в інтернеті.

Перший гол Кащука у ворота Минаю: відео