Футболіст Італії "помирав" на полi, але воскрес, як тільки його команда забила гол: відео
3 липня 2021 , 15:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Нападник збірної Італії Чіро Іммобіле був помічений за кумедною симуляцією в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 проти Бельгії (2:1).
Зцілюючий гол
Перед першим забитим м'ячем італійської збірної форвард Лаціо впав у штрафному майданчику суперників і почав корчитися від болю. Через мить Ніколо Барелла, отримавши м'яч від Марко Вератті, завдав чіткого удару в лівий кут воріт, відкривши рахунок.
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Це магічним способом зцілило Іммобіле. Гравець як ні в чому не бувало схопився і побіг разом із партнерами святкувати забитий гол.У чвертьфіналі Євро-2020 путівку до півфіналу розіграли збірні Бельгії та Італії. Перемогу в Мюнхені здобула італійська збірна.
Відео кумедного епізоду з Іммобіле