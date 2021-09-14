Футболіст Евертона забив гол-красень з дальньої відстані в Англії: відео

Евертон 13 вересня приймав Бернлі у рамках 4-го туру АПЛ. Господарі розгромили суперника, а один з голів став справжнім шедевром.

Шалений гол в АПЛ

Фанати на стадіоні "Гудісон Парк" змогли побачити гольовий матч у виконанні Евертона та Бернлі. Усі голи були забиті у другому таймі.

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За рахунку 1:1 півзахисник господарів Андрос Таунсенд наважив на удар з дальньої відстані та не прогадав. Футболіст забив неймовірної краси гол. Для нього це взяття воріт стало дебютним у складі "ірисок".

Відзначимо, що поєдинок завершився перемогою Евертона – 3:1. Після чотирьох турів "іриски" з 10 очками йдуть четвертими.

Таунсенд виступає за Евертон із середини липня 2021 року. 30-річний правий вінгер перейшов до "ірисок" на правах вільного агента. До цього виступав за Крістал Пелес.

У новому сезоні-2021/2022 зіграв вже 5 матчів в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав таку ж кількість передач.

Евертон – Бернлі відеоогляд матчу (гол Таунсенда з 0:49)