Футболіст Динамо забив дебютний гол збірній Бразилії в матчі відбору до ЧС-2022: відео

Футболіст Динамо і збірної Венесуели Ерік Рамірес відзначився голом у ворота команди Бразилії в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Рамірес поки не зміг закріпитись в основному складі київського Динамо, але це не заважає йому виходити в основі збірної своєї Батьківщини. Вже на 11-й хвилині Рамірес пробив головою Аліссона після подачі з флангу.

Дивіться також Динамо оштрафували на круглу суму після матчу з Вересом

Відео голу Раміреса (дивіться на 0:03)

Однак в другому таймі Бразилія навіть без Неймара змогла зламати хід подій та здобути впевнену перемогу 3:1. Маркіньос забив після подачі кутового, Габріель Барбота реалізував пенальті, а Ентоні з меж воротарського після комбінації.

Що відомо про Раміреса