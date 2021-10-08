Футболіст Динамо забив дебютний гол збірній Бразилії в матчі відбору до ЧС-2022: відео
8 жовтня 2021 , 09:13Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Футболіст Динамо і збірної Венесуели Ерік Рамірес відзначився голом у ворота команди Бразилії в матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
Рамірес поки не зміг закріпитись в основному складі київського Динамо, але це не заважає йому виходити в основі збірної своєї Батьківщини. Вже на 11-й хвилині Рамірес пробив головою Аліссона після подачі з флангу.
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Відео голу Раміреса (дивіться на 0:03)
Однак в другому таймі Бразилія навіть без Неймара змогла зламати хід подій та здобути впевнену перемогу 3:1. Маркіньос забив після подачі кутового, Габріель Барбота реалізував пенальті, а Ентоні з меж воротарського після комбінації.
Що відомо про Раміреса
- Ерік Рамірес перейшов до Динамо минулого літа зі словацької Дунайської Стреди. В минулому сезоні він забив 16 голів в 31 матчі. За Динамо дебютував у грі проти Минаю, в тому поєдинку відзначився голом та результативною передачею.
- Згодом взяв участь у грі проти Колосу. А коли поїхав на вересневі матчі збірної, підхопив коронавірус, через що пропустив весь вересень.