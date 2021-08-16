Футболіст Динамо Вербіч став батьком: фото
16 серпня 2021 , 12:30Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Беньяміна Вербіча
Футболіст Динамо Беньямін Вербіч став батьком. 15 серпня у словенського вінгера народився син.
Ще один динамівець став батьком
Словенський півзахисник та його дівчина сповістили приємну новину у своїх соцмережах – Альвіна Царенко, яка більш відома під творчим псевдонімом Альвіна Лаллі.
Читайте також Обійдеться без операції: стали відомі подробиці моторошної травми Бєсєдіна
У подружжя футболіста народився син. Вербіч виклав фото з хлопчиком та коротко підписав його, вказавши дату народження: "Май. 15.08.2021".
- Вербіч отримав травму у контрольній грі проти Уніона. Вінгер невдало приземлився на плече після боротьби з суперником.
- У новому сезоні футболіст ще не зіграв жодного матчу за Динамо.
Вербіч став батьком / Фото з instagram.com/benjaminverbic7
У Вербіча народився син / Скриншот із instagram.com/alvi_lalli