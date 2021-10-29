Футболіст Динамо назвав ім'я найжорсткішого захисника в Україні

25-річний форвард київського Динамо та збірної України Артем Бєсєдін, який продовжує відновлюватись після травми коліна, назвав ім'я найжорсткішого захисника в Україні.

Нападник столичного клубу зізнався, що найжорсткішим захисником, з яким він грав, є центрбек Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов.

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З Кривцовим дуже незручно грати. Такий кусючий, постійно намагається бути на нозі. Плюс досвід, важливо. Ось, мабуть, в Україні це захисник, з яким мені незручно грати. А так хтось сильний, хтось слабкий, хтось швидкісний, хтось маленький, хтось високий,

– сказав Бєсєдін.

Крім того, Артем поділився міркуваннями щодо фактора, який не дозволяє йому стати найкращим снайпером чемпіонату України, і розповів, коли це станеться.

"Щойно я зможу і перше, і друге коло відіграти на полі. Я замислювався про це, що коли у мене закінчилася дискваліфікація, я вийшов лише на друге коло і повністю зіграв. Зараз я перше коло знову не зіграю, я знову виходжу на друге коло. Вісім-дев'ять забиваю за півкола, дайте мені повний сезон зіграти, тоді зможу пободатися", – сказав він.

Що відомо про Бєсєдіна зараз