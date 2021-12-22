Футболіст Динамо має варіанти продовження кар'єри у Європі

22 грудня 2021 , 18:37
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Джерело:

NB1

Футболіст київського Динамо Георгій Цитаішвілі може достроково покинути одеський Чорноморець, в якому виступає в оренді. Цитаішвілі має можливість переїхати в іноземний чемпіонат.

Цитаішвілі покине Чорноморець

Цитаішвілі виступає за Чорноморець в оренді, яка чинна до 30 червня 2022 року. Взимку атакувальний півзахисник може покинути Одесу та переїхати в Угорщину або Польщу.

До речі Миколенко міг опинитися у Ліверпулі або Манчестер Юнайтед

У послугах футболіста зацікавлений угорський Фехервар та польська Вісла.

Раніше повідомлялося про інтерес до Цитаішвілі зі сторони словацького Слована. Братиславський клуб начебто вів переговори з Динамо.

Статистика Цитаішвілі

  • Вихованець Динамо провів половину 2021 року в оренді у Ворсклі. Влітку Георгій підсилив Чорноморець.
  • За "моряків" він провів 15 матчів і забив один гол.
  • У 2019 році Цитаішвілі став чемпіоном світу у складі збірної України U-20. У 2021 році Георгій прийняв рішення виступати за національну збірну Грузії.
Автор: Михайло Гема