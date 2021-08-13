З твоєю мамою, – футболіст в Росії жорстко відповів фанату після ганебного вильоту з єврокубків

У російському футболі розгорівся скандал через висловлювання нападника Рубіна Джордже Деспотовича. Сталося це після того, як Рубін ганебно вилетів з Ліги конференцій.

Російський Рубін в цьому сезоні виступав в Лізі конференцій. Команді в суперники випав польський клуб Ракув. Перша гра в Польщі закінчилася без забитих голів. В нульову нічию в основний час команди зіграли й в Казані. Тож команди були змушені зіграти екстратайми. Тоді ж і сталося фіаско Рубіна:

спочатку команда залишилася в меншості, коли за одну хвилину захисник Самошніков отримав дві жовті картки, відтак був вилучений з поля;

після цього команда пропустила гол;

на 120+2 хвилині Рубін отримав шанс на порятунок – арбітр призначив сумнівний пенальті. Але це не допомогло – Сеад Хакшабанович не переграв голкіпера.

Як це було Росія шокована: Рубін не забив пенальті на 120 хвилині, яке вигадав суддя – відео

Відтак за сумою двох матчів Рубін поступився Ракуву та вилетів з Ліги конференції.

Та на цьому проблеми в клубі не закінчилися. Після матчу форвард команди Джордже Деспотович, який не грав через травму, вирішив відповісти одному з вболівальників в соцмережах.

"Де найкращий нападаючий РПЛ, який говорив, якби не Казахстан, то в Барсі або Реалі грав би. Де ти, Джордже Деспотович?", – написав вболівальників

"З твоєю мамою", – відповів гравець.

Така відповідь викликала хвилю обурення в російському футболі. Тож Рубіну довелося в терміновому порядку вибачатися. Тож там закликали вболівальників прийти з мамою на стадіон – вболівальник купляв квиток собі, а квиток мамі – за рахунок Деспотовича.

Варто відзначити, що ще в першому матчі в Польщі Рубін потрапив у курйозну ситуацію через форму. На неї невдало нанесли імена гравців та номера, які почали просто відвалюватися під час гри.