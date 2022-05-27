Футболіст Боруссії отримав подарунок від суперника за гол, який врятував їх від вильоту

Боротьбі за збереження прописки у німецькій Бундеслізі тривала до останнього туру. Штутгарт "заскочив в останній вагон", який дозволив залишитись в елітному дивізіоні.

Рятівник у складі суперника

Якщо чемпіон Бундесліги був відомий ще з квітня, то боротьба за збереження прописки у німецькій першості була у самому розпалі. Штутгарт у 34-му турі вдома святкував перемогу над Кельном – 2:1. Однак цього було замало.

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Головним конкурентом "червоних" була Герта, яка перед останнім туром випереджала Штутгарт на три очки, а це якраз рівноцінно одній перемозі. Герта закінчила сезон поразкою на виїзді від дортмундської Боруссії – 2:1.

Хоча гості першими розмочили нулі на табло. Але по перерві завдяки реалізованому пенальті від Ерлінга Голанда "джмелі" зрівняли цифри на табло. Здавалось, що поєдинок закінчиться мировою 1:1, але інакше гадав Юссуф Мукоко. На 84-й хвилині нападник вивів Боруссію уперед та вирвав для дортмундського клубу три бали.

Після закінчення сезону автор переможного голу у складі Боруссії отримав презент від Штутгарта. "Червоні" надіслали Мукоко свою ігрову футболку з автографами усіх футболістів і написом "Danke" (у перекладі з німецькою "Дякую").

Подарунком форвард похизувався на своїй сторінці в інстаграмі. Юссуф виклав світлину у сторіс. Штутгарт таким вчинком вирішив віддячити Мукоко за його гол, який врятував команду від вильоту з Бундесліги.



Подарунок від Штутгарта / Фото з інстаграму футболіста

Боротьба за збереження місця у Бундеслізі

Штутгарт в останній момент в останній момент зрівнявся з Гертою за очками та випередив суперника за додатковими показниками – по 33 бали.

"Червоні" посіли 15-те місце, яке дозволило залишитись у Бундеслізі на наступний сезон-2022/2023. Герта ж зіграє у плей-офф на виліт. У класі понизились Армінія та Гройтер.

Що відомо про Юссуфа Мукоко