Колишній футболіст збірної України Богдан Шершун помер у віці 42 років

Футбольна спільнота дізналась жахливу новину про колишнього захисника національної команди. Життя уродженця Хмельницького обірвалося на 43-му році.

Українська футбольна спільнота зіткнулась із горем. У віці 42 років пішов з життя відомий у минулому футболіст Богдан Шершун. Про це повідомив журналіст Володимир Звєров на своїй сторінці у телеграм.

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Причини смерті колишнього гравця збірної України поки не відомі. Богдан народився у Хмельницькому 14 травня 1981 року. Захисник займався у академії місцевого Поділля, а на дорослому рівні дебютував за Дніпро у 1997 році.

За "синьо-біло-голубих" Шершун виступав до 2002 року, а також з 2005 по 2010 роки. За цей час він награв за команду 169 матчів, забивши чотири голи. У складі Дніпра Богдан ставав бронзовим призером чемпіонату України та доходив до півфіналу Кубка.

У період з 2002 по 2005 роки Шершун виступав за московський ЦСКА. З ним оборонець виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Росії, а також став володарем Кубка УЄФА-2005.

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Після відходу з Дніпра у 2010-му Богдан виступав за київський Арсенал, луцьку Волинь та криворізький Кривбас. Також в період з 2003 по 2006 роки захисник відіграв 4 матчі за збірну України.