Збірна Франції втратила ключового футболіста перед матчем з Україною

Збірна Франції з футболу зазнала серйозних кадрових втрат перед стартом відбору на чемпіонат світу-2022. Поєдинок проти збірної України пропустить Корентен Толіссо.

Толіссо може пропустити Євро-2020

Футболіст мюнхенської Баварії Корентен Толіссо отримав серйозну травму під час тренування в німецькому клубі.

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26-річний півзахисник розірвав м'язове сухожилля. Толіссо отримав травму без будь-якого контакту з іншим гравцем.

Вранці 19 лютого француз переніс операцію у Берліні. Повідомляється, що операція пройшла успішно.

Толіссо зможе відновити тренування приблизно через 3 місяці. Однак медичний відділ Баварії передбачає, що він буде відсутній на термін до 6 місяців.

Відтак, Толіссо ризикує пропустити Євро-2020. На груповому етапі французам протистоятиме Німеччина, Португалія та Угорщина.

За даними Transfermarkt, у сезоні-2020/2021 Толіссо провів за Баварію 22 матчів. У його активі 3 голи. За збірну Франції Корентен відіграв 22 поєдинки, в яких забив 2 голи.

Франція та Україна зіграють у першому матчі відбору ЧС-2022. Поєдинок відбудеться 24 березня на полі Франції.



Календар матчів збірної України у відборі до ЧС-2022 / Інфографіка Спорт 24